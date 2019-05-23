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СНГ 23.05.2019 15:29

Назарбаев заявил о политической конкуренции в Казахстане

В Казахстане существует политическая конкуренция, подтверждением этому является участие в президентских выборах семи кандидатов на пост главы государства, заявил в четверг первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев.

"В выборах участвуют семь кандидатов. Это признак того, что в нашей стране существует политическая конкуренция. Кандидаты представляют интересы различных общественных групп и объединений. Каждый кандидат выдвинул свою программу дальнейшего развития страны и общества", - сказал Назарбаев на встрече с членами республиканского общественного штаба партии власти "Нур Отан" ("Свет Отечества").

"Для всех кандидатов созданы равные условия для предвыборной агитации", - подчеркнул казахстанский лидер, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Назарбаев также заявил, что лично контролирует работу предвыборного штаба партии "Нур Отан", выдвинувшей кандидатом на выборы действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане состоятся 9 июня.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ПОЛИТИКА, КОНКУРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]