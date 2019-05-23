Назарбаев заявил о политической конкуренции в Казахстане

В Казахстане существует политическая конкуренция, подтверждением этому является участие в президентских выборах семи кандидатов на пост главы государства, заявил в четверг первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев.
"В выборах участвуют семь кандидатов. Это признак того, что в нашей стране существует политическая конкуренция. Кандидаты представляют интересы различных общественных групп и объединений. Каждый кандидат выдвинул свою программу дальнейшего развития страны и общества", - сказал Назарбаев на встрече с членами республиканского общественного штаба партии власти "Нур Отан" ("Свет Отечества").
"Для всех кандидатов созданы равные условия для предвыборной агитации", - подчеркнул казахстанский лидер, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Назарбаев также заявил, что лично контролирует работу предвыборного штаба партии "Нур Отан", выдвинувшей кандидатом на выборы действующего президента Касым-Жомарта Токаева.
Внеочередные президентские выборы в Казахстане состоятся 9 июня.
Баку и Берлин нацелены на расширение политических и экономических отношений
Азербайджан готов расширить сотрудничество с Китаем в энергетике, транспорте, туризме и промышленности - Алиев
Азербайджан не рассматривает участия осенью в трехсторонних учениях с ВМС России и Казахстана – Минобороны
Нефть ускорила падение, цена Brent опустилась ниже $70 за баррель
Капитализация Газпрома превысила 5 трлн рублей впервые с лета 2011г
Азербайджан в I квартале снизил поставки вина в Россию на 16%, увеличил выручку на 11%
Экономические последствия от насилия против женщин в Азербайджане в 2017 году составили $764 млн - ООН
В ДТП на юге Азербайджана погибли 4 человека - СМИ
В ДТП в Италии погибла россиянка, пострадали 19 россиян - посольство РФ в Риме
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялся очередной семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог