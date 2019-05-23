Назарбаев заявил о политической конкуренции в Казахстане

В Казахстане существует политическая конкуренция, подтверждением этому является участие в президентских выборах семи кандидатов на пост главы государства, заявил в четверг первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев.

"В выборах участвуют семь кандидатов. Это признак того, что в нашей стране существует политическая конкуренция. Кандидаты представляют интересы различных общественных групп и объединений. Каждый кандидат выдвинул свою программу дальнейшего развития страны и общества", - сказал Назарбаев на встрече с членами республиканского общественного штаба партии власти "Нур Отан" ("Свет Отечества").

"Для всех кандидатов созданы равные условия для предвыборной агитации", - подчеркнул казахстанский лидер, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Назарбаев также заявил, что лично контролирует работу предвыборного штаба партии "Нур Отан", выдвинувшей кандидатом на выборы действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане состоятся 9 июня.