Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8952 RUR   0.0264 GBR   2.1496 TRY   0.2775

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.42 -1.71 Brent 70.99 -1.19

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.05.2019 15:43

Эстония не согласна с восстановлением полноправного членства РФ в ПАСЕ

Эстония будет выступать против полноправного членства России в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

Он сообщил в четверг журналистам, что на недавней министерской сессии Совета Европы Эстония проголосовала против возвращения России в ПАСЕ.

"Мы продолжим с одинаково думающими государствами поиски различных вариантов решения. Завтра у меня визит в Польшу, в Варшаву, где я со своим коллегой обязательно подниму круг этих проблем", - обещал глава МИД.

"Это для нас решение ценностей. Это для нас важно с точки зрения безопасности. Агрессор не должен получать должный сигнал в ситуации, когда он на самом деле эскалировал ситуацию", - заявил Рейнсалу, добавив, что поведение России, "неважно под какими мотивами, не должно быть премировано отдельными государствами".

Российская делегация несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части полномочий из-за событий на востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ПАСЕ, ВОЗРАЖЕНИЕ


Похожие новости


Президент Эстонии удивлена критикой соседей ее встречи с Путиным Президент Эстонии собирается в Москву на открытие здания посольства после ремонта Путин пожелал Эстонии благополучия и успехов по случаю Дня независимости Инцидент с истребителем НАТО в Эстонии создает риски для безопасности в регионе - МИД РФ Эстония против строительства "Северного потока 2" - премьер Расходы Эстонии на обустройство границы с РФ составят 320 млн евро

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]