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Внешняя политика 23.05.2019 14:37

Баку и Берлин нацелены на расширение политических и экономических отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие хороших перспектив для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с Германией.

«Президент Алиев в четверг в Баку на встрече с делегацией, возглавляемой руководителем межпарламентской рабочей группы «Германия - Южный Кавказ» Бундестага Йоханнесом Кахром, подчеркнул успешное развитие связей между деловыми кругами двух стран, отметил значение участия германских компаний в реализуемых в Азербайджане различных проектах», - говорится в информации на сайте главы государства.

В свою очередь, Кахр отметил, что в рамках визита в Азербайджан делегация Бундестага ознакомилась с условиями, созданными для вынужденных переселенцев, в частности, в Габалинском районе. Глава делегации подчеркнул вклад, вносимый Баку в обеспечение энергобезопасности Европы.

«На встрече состоялся обмен мнениями по расширению политического, экономического и культурного сотрудничества между Баку и Берлином», - подчеркивается в информации.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]