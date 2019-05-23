Баку и Берлин нацелены на расширение политических и экономических отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие хороших перспектив для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с Германией.
«Президент Алиев в четверг в Баку на встрече с делегацией, возглавляемой руководителем межпарламентской рабочей группы «Германия - Южный Кавказ» Бундестага Йоханнесом Кахром, подчеркнул успешное развитие связей между деловыми кругами двух стран, отметил значение участия германских компаний в реализуемых в Азербайджане различных проектах», - говорится в информации на сайте главы государства.
В свою очередь, Кахр отметил, что в рамках визита в Азербайджан делегация Бундестага ознакомилась с условиями, созданными для вынужденных переселенцев, в частности, в Габалинском районе. Глава делегации подчеркнул вклад, вносимый Баку в обеспечение энергобезопасности Европы.
«На встрече состоялся обмен мнениями по расширению политического, экономического и культурного сотрудничества между Баку и Берлином», - подчеркивается в информации.
Р.Бабаев
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