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Транспорт и связь 23.05.2019 14:45

Самолеты Boeing-737 MAX смогут возобновить полеты лишь через несколько месяцев - FAA

Получение компанией Boeing Co. лицензий на возобновление полетов самолетов семейства 737 MAX может занять несколько месяцев, заявил глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Дэниэл Элуэлл.

В настоящее время FAA все еще ждет, пока Boeing официально представит обновление ПО, которое поможет избежать проблем, приведших к катастрофам в Индонезии в прошлом году и в Эфиопии в текущем, заявил Элуэлл накануне встречи представителей 30 международных авиарегуляторов в Техасе. В общей сложности в двух катастрофах погибли 346 человек.

По его словам, управление пока не решило, нужно ли будет пилотам в обязательном порядке пройти переподготовку на симуляторах полетов после выхода обновления. Если это будет признано необходимым, возобновление полетов может значительно затянуться.

"Даже если нам потребуется год на то, чтобы с уверенностью снять запрет, пусть будет так", - приводит слова главы FFA Financial Times. Полеты 737 MAX во всем мире были приостановлены в марте этого года.

По сообщениям представителей Boeing, компания уже разработала и испытала необходимые изменения в системе МCAS, предотвращающей слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Проблемы именно с этой системой, как считается, стали причинами катастроф в Индонезии и Эфиопии.

По словам председателя совета директоров Boeing Денниса Мюленберга, корпорация уже провела 96 испытательных полетов, где тестировалась система, которые показали, что она "работает так, как и было спроектировано".

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Тэги: США, BOEING, 737/MAX, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]