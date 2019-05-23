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Дальнее зарубежье 23.05.2019 16:04

Хант считает, что и в начале июня Мэй все еще будет премьером Британии

Глава МИД Великобритании Джереми Хант выразил мнение, что на момент визита в страну президента США Дональда Трампа 3 июня премьер-министром страны по-прежнему будет Тереза Мэй.

"Тереза Мэй будет премьер-министром, которая поприветствует его (Трампа - ИФ), и это правильно", - сказал Хант, выступая в Национальном центре кибербезопасности Великобритании.

Хант озвучил это мнение на фоне сообщений СМИ о возможной скорой отставке Мэй. Так ранее британская газета The Times со ссылкой на осведомленные источники в окружении политика сообщила, что Мэй может подать в отставку уже в эту пятницу.

"Она рассчитывала, что должна сделать последний шаг, но, если это невозможно, значит, она уходит с дороги", - заявил один из собеседников издания.

По информации источников газеты, Мэй может объявить об отставке в пятницу после встречи с главой парламентского комитета Грэмом Брэди.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ХАНТ, МЭЙ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]