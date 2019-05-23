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СНГ 23.05.2019 16:17

Путин вручает Матвиенко высшую госнаграду России

Президент России Владимир Путин в четверг в Екатерининском зале Кремля вручает государственные награды выдающимся россиянам и ряду иностранных граждан.

Так, Ордена "Святого Апостола Андрея Первозванного" - высшей государственной награды РФ - удостоена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Перед церемонией она поделилась своими ощущениями с журналистами: "Я так никогда за всю свою жизнь не волновалась как сегодня, говорю это совершенно искренне!".

Учрежденный в царской России, Орден "Святого Апостола Андрея Первозванного" был восстановлен в 1998 г. Он вручается за исключительные заслуги.

С момента учреждения награды его кавалерами стали не более двух десятков человек, в числе которых патриарх Алексий II, писатели Александр Солженицын и Расул Гамзатов, певица Людмила Зыкина, оружейник Михаил Калашников.

Орден "За заслуги перед Отечеством" получили ректор МГУ Виктор Садовничий и худрук Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского Владимир Федосеев, Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени - писатель-сатирик Михаил Жванецкий, мэр Казани Ильсур Метшин, модельер Валентин Юдашкин. Тот же Орден IV степени получил актёр Сергей Маковецкий.

Ордена "Александра Невского" удостоены, в числе других, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка и главред "ТВ-Новости" Маргарита Симоньян, Ордена "Дружбы" - певица Лариса Долина, президент Международной федерации футбола Джованни Инфантино, посол КНР в РФ Ли Хуэй и ректор Академии русского балета им А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе.

Всего орденами, медалями и почетными званиями награждаются более 30 человек, среди них - летчики-космонавты, деятели науки, образования, культуры и спорта, работники промышленности и сельского хозяйства, сообщили ранее в Кремле.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ГОСНАГРАДЫ, ЦЕРЕМОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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