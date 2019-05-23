Шефчович 13 июня посетит Москву, чтобы определиться с датой переговоров о транзите газа в ЕС через Украину

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович 13 июня посетит РФ с целью обсуждения транзита российского газа в Европейский Союз по территории Украины после 2019 года и определения даты для соответствующих трехсторонних переговоров в формате Украина-РФ-ЕС.
Такое заявление сделала в четверг в Брюсселе на брифинге представитель Европейской комиссии Анка Падурару (Anca Paduraru).
Она напомнила, что Шефчович в прошлый понедельник находился на Украине, представляя ЕС на церемонии инаугурации президента Владимира Зеленского. Кроме того, в ходе встреч с представителями украинской стороны вице-президент ЕК обсудил вопрос газового транзита после 2019, выразив заинтересованность в "быстром прогрессе с целью заключения долгосрочного контракта и проведения содержательные переговоры до летних каникул".
"С этой позицией он едет в Россию 13 июня, чтобы встретиться с министром Новаком (глава Минэнерго РФ Александр Новак - ИФ) и другими заинтересованными сторонами с целью обсуждения этого вопроса и, возможно, чтобы определиться с датой для трехсторонних переговоров до летних каникул", - сказала Падурару.
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