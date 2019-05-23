Антирейтинг Блока Порошенко приближается к 50% - опрос

Антирейтинг политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" достиг почти 50%, свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.
"Обращаю внимание "Блока Петра Порошенко "Солидарность", против которого высказались 49,2%. Это тот антирейтинг, который создает беспрецедентный уровень нежелания сегодня в украинском обществе", - сказала председатель правления Украинского института социальных исследований им.А.Яременко Ольга Балакирева на презентации исследования "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины" в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.
Антирейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук) составляет 21,3%, объединения "Батькивщина" (Юлия Тимошенко) - 17,4%, "Оппозиционный блок - партия мира и развития" (Александр Вилкул, Евгений Мураев, Вадим Новинский) - 16,4%, "Радикальной партии Олега Ляшко" - 11,6%.
У партии "Слуга народа" (Владимир Зеленский) антирейтинг на уровне 6,2%.
Исследование проведено по результатам роллингового опроса 15-19 мая 2019 года в 24-х областях Украины и Киеве. Опрошен 2121 респондент. Ошибка выборки составляет +/- 1,2-2,2%.
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