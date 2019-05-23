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СНГ 23.05.2019 16:35

Антирейтинг Блока Порошенко приближается к 50% - опрос

Антирейтинг политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" достиг почти 50%, свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

"Обращаю внимание "Блока Петра Порошенко "Солидарность", против которого высказались 49,2%. Это тот антирейтинг, который создает беспрецедентный уровень нежелания сегодня в украинском обществе", - сказала председатель правления Украинского института социальных исследований им.А.Яременко Ольга Балакирева на презентации исследования "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины" в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Антирейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук) составляет 21,3%, объединения "Батькивщина" (Юлия Тимошенко) - 17,4%, "Оппозиционный блок - партия мира и развития" (Александр Вилкул, Евгений Мураев, Вадим Новинский) - 16,4%, "Радикальной партии Олега Ляшко" - 11,6%.

У партии "Слуга народа" (Владимир Зеленский) антирейтинг на уровне 6,2%.

Исследование проведено по результатам роллингового опроса 15-19 мая 2019 года в 24-х областях Украины и Киеве. Опрошен 2121 респондент. Ошибка выборки составляет +/- 1,2-2,2%.

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Тэги: УКРАИНА, ПАРТИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]