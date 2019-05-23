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СНГ 23.05.2019 16:48

Ситуация с правами человека в Белоруссии не улучшилась - ЕС

Европейский союз в своем докладе констатировал отсутствие прогресса в области прав человека и демократии в Белоруссии.

"Ситуация в Беларуси не улучшилась. Большинство ограничительных законов, влияющих на фундаментальные свободы, не были изменены", - говорится в докладе ЕС о правах человека и демократии в мире в разделе, посвященном Белоруссии.

Как отмечается в документе, деятельность незарегистрированных организаций в Белоруссии была декриминализована, но вместо этого за нее ввели штрафы.

В докладе констатируется, что в Белоруссии так и не был создан институт уполномоченного по правам человека и не были приняты должные меры для реализации Национального плана действий в области прав человека.

"Смертная казнь все еще применялась (в Белоруссии - ИФ) в 2018 году. Были вынесены новые приговоры и приведены в исполнение четыре казни. Однако белорусские власти приняли участие в публичных дискуссиях по вопросу отмены смертной казни", - сказано в докладе.

В документе также отмечается, что прошедшие в начале прошлого года в Белоруссии выборы в местные советы депутатов не соответствовали ряду ключевых международных стандартов. Также не было предпринято шагов по внесению изменений в Избирательный кодекс.

В докладе помимо прочего упоминаются так называемое "дело белТА" и приговор руководителям независимого профсоюза РЭП, которые вызвали негативную реакцию международного сообщества.

Свои действия в отношениях с Белоруссией Евросоюз называет в докладе "политикой критического взаимодействия", которая привела к постепенным шагам в направлении более глубокого сотрудничества.

Кроме того, в документе приводятся данные о финансовой помощи Евросоюза Белоруссии. Так, в 2014-2018 годах Белоруссии было выделено более 120 млн евро (53-77 млн евро ориентировочно планируется выделить в 2019-2020 годах).

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ДЕМОКРАТИЯ, СИТУАЦИЯ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]