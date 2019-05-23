Muganbank сократил в 2018г потребкредитование на 18%, увеличил агрокредитование на 24%

Портфель потребительского кредитования азербайджанского Muganbank по итогам 2018 года составил 169,737 млн манатов, что на 18,1% меньше показателя на конец 2017 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

«По итогам 2018 года портфель Muganbank по потребительскому кредитованию сократился на 18,1% - с 207,32 млн манатов до 169,737 млн манатов. Доля потребительского кредитования в общем кредитном портфеле банка составила 49,58% против 61,58% на конец 2017 года», - отметили в Muganbank.

Согласно аудированному годовому отчету, Muganbank по итогам 2018 года имел портфель кредитования сферы торговли и услуг на уровне 71,25 млн манатов. Рост кредитования данной сферы в 2018 году составил 45,6%, а доля этой сферы в общем кредитном портфеле составила 20,81%.

"Доля агрокредитов в кредитном портфеле увеличилась до 11,17% и составила 38,253 млн манатов (рост за 2018 год на 24%), кредитования строительства – до 9,76%, 33,413 млн манатов (рост на 63,2%). Портфель производственных кредитов увеличился на 2,2% - до 29,665 млн манатов", - указывается в отчете.

В целом, по итогам 2018 года кредитный портфель Muganbank составил 342,318 млн манатов.

Muganbank образован в ноябре 1992 года и входит в число 15 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются 4 физических лица.

А.Мамедов