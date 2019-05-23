Министр финансов Эстонии обвиняет президента в разжигании розни

Министр финансов Эстонии, член правления Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме (Martin Helme) выступил с обвинениями в разжигании общественной розни в адрес президента Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).
Как заявил он на пресс-конференции в четверг, "в Эстонии сейчас не больше вражды к иностранцам, чем в каком-либо ином государстве, но должен признать, что в Эстонии очень много внутренней вражды". "Похоже, что у нас разжиганием розни, этого крикливого хора является президент, которая признается в одной иностранной газете, что ненавидит одну правящую и парламентскую партию", - сказал министр.
По его словам, разжигание розни со стороны "высокопоставленных государственных деятелей" гораздо более серьезная проблема, чем какой-то крикливый тип на улице".
Поводом для его критики стал происшедший в среду вечером инцидент в Таллине, когда было совершено хулиганское нападение на гражданина Пакистана. Набросившийся на него человек в майке с надписью, указывающей на симпатию к EKRE, громогласно требовал иностранца вернуться на родину.
Позже полиция выяснила, что нападавший не был членом партии EKRE.
По словам министра Хельме, "у нас должна быть полная нулевая толерантность к вражде к иностранцам, любой брани на улице".
Консервативная народная партия позиционируется в Эстонии как евроскептическая, ксенофобная, антисемитская, антироссийская и антирусская партия, резко выступающая против мигрантов. В то же время ее популистская политика популярная среди народа. На прошедших 3 марта парламентских выборах она получила 19 депутатских мандатов из 101. В правительстве у нее сейчас 5 министерских портфелей из 15, в том числе министра внутренних дел, финансов и других.
Ранее президент Эстонии, имея в виду EKRE, заявила: "У меня нет веры в то, что это правительство не опасно для нашего внешнеполитического курса и наших отношений с союзниками".
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