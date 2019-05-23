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СНГ 23.05.2019 17:18

Более 100 видов рыбы представят на специальном фестивале в Москве

На фестивале "Рыбная неделя", который пройдёт в Москве в пятый раз с 24 мая по 2 июня, свыше 50 предприятий представят более 100 видов рыбы, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Фестиваль "Рыбная неделя" будет проходить в пятый раз. Он пользуется бешеной популярностью, ведь Москва не избалована рыбой. В прошлом году фестиваль посетило более 2 млн человек, которые приобрели свыше 150 тонн рыбы", - рассказал он в четверг журналистам.

По словам Немерюка, фестиваль будет работать на семи площадках, в основном в центре города, а на площади Революции откроется традиционный рыбный рынок.

"Кроме производителей в фестивале примут участие и московские магазины и рестораны. Более 1300 сетевых и почти 500 несетевых магазинов по всей Москве разработали специальные программы, дегустации и скидки на рыбную продукцию", - сообщил он.

Кроме гастрономической программы, гостей ждет и культурная: уличные иммерсивные спектакли, карнавальные шествия, концерты, игровые чтения для детей, мастер-классы, тематические экскурсии, лекции и встречи со специалистами в области рыбного промысла.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, ФЕСТИВАЛЬ, РЫБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]