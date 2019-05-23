Британское правительство отложило публикацию нового варианта законопроекта о Brexit

Власти Великобритании перенесли сроки обнародования предложенного британским премьером Терезой Мэй нового варианта законопроекта о Brexit, сообщает британское издание The Independent со ссылкой на представителя правительства Марка Спенсера.
Накануне Мэй заявляла в парламенте, что законопроект будет представлен в пятницу.
"Мы сообщим палате общин новую информацию о публикации и о внесении на рассмотрение закона о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) на неделе, которая начнется 3 июня", - сказал Спенсер.
Он также сообщил, что Мэй в четверг проведет встречу с членами кабмина, но не уточнил, с какими именно.
Спенсер отметил, что в четверг ожидается назначения нового лидера палаты общин, который придет на смену покинувшей эту должность Андреа Лидсом.
Кроме этого, он опроверг слухи относительно того, что визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, запланированный на июнь, может быть отменен из-за сложной политической обстановки в стране.
Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, Мэй предложила депутатам провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану по ирландской границе".
Новое предложение сразу вызвало негативную реакцию, как среди лейбористов, так и среди консерваторов, поддерживающих радикальный Brexit.
Тем временем в СМИ появлялись сообщения о возможной скорой отставке Мэй. Так ранее британская газета The Times со ссылкой на осведомленные источники в окружении политика сообщила, что Мэй может подать в отставку уже в эту пятницу.
Западные СМИ отмечают, что проходящие в четверг в Великобритании выборы в Европарламент, которые не сумела избежать страна, интерпретируются наблюдателями как тест на отношение общественности к Мэй и к ситуации с Brexit.
Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна будет ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без каких-либо договоренностей с Брюсселем.
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