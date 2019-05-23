Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8952 RUR   0.0264 GBR   2.1496 TRY   0.2775

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.42 -1.71 Brent 70.99 -1.19

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.05.2019 17:47

Британское правительство отложило публикацию нового варианта законопроекта о Brexit

Власти Великобритании перенесли сроки обнародования предложенного британским премьером Терезой Мэй нового варианта законопроекта о Brexit, сообщает британское издание The Independent со ссылкой на представителя правительства Марка Спенсера.

Накануне Мэй заявляла в парламенте, что законопроект будет представлен в пятницу.

"Мы сообщим палате общин новую информацию о публикации и о внесении на рассмотрение закона о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) на неделе, которая начнется 3 июня", - сказал Спенсер.

Он также сообщил, что Мэй в четверг проведет встречу с членами кабмина, но не уточнил, с какими именно.

Спенсер отметил, что в четверг ожидается назначения нового лидера палаты общин, который придет на смену покинувшей эту должность Андреа Лидсом.

Кроме этого, он опроверг слухи относительно того, что визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, запланированный на июнь, может быть отменен из-за сложной политической обстановки в стране.

Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, Мэй предложила депутатам провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану по ирландской границе".

Новое предложение сразу вызвало негативную реакцию, как среди лейбористов, так и среди консерваторов, поддерживающих радикальный Brexit.

Тем временем в СМИ появлялись сообщения о возможной скорой отставке Мэй. Так ранее британская газета The Times со ссылкой на осведомленные источники в окружении политика сообщила, что Мэй может подать в отставку уже в эту пятницу.

Западные СМИ отмечают, что проходящие в четверг в Великобритании выборы в Европарламент, которые не сумела избежать страна, интерпретируются наблюдателями как тест на отношение общественности к Мэй и к ситуации с Brexit.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна будет ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ГОЛОСОВАНИЕ, ПЕРЕНОС


Похожие новости


Мэй вновь выступила против варианта со вторым референдумом по Brexit Мэй намерена сделать британским депутатам "смелое предложение" по Brexit Британские партии возобновили переговоры по Brexit Законопроект, предотвращающий жесткий Brexit, получил королевскую санкцию Туск предложит план по гибкому продлению сроков Brexit - СМИ Тереза Мэй проведет пятичасовое заседание правительства после голосования по Brexit в парламенте

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]