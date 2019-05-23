Банкротство British Steel ставит под угрозу 25 тыс. рабочих мест в Великобритании

Второй по величине британский сталепроизводитель British Steel объявил о банкротстве, сообщают местные СМИ.

Работу потеряют не только 5 тыс. сотрудников самой British Steel, но под угрозой находятся также около 20 тыс. рабочих мест в компаниях, которые являлись ее поставщиками.

Сталелитейная компания запрашивала финансовую помощь у правительства, однако переговоры закончились без достижения соглашения. В результате Высокий суд принял постановление о принудительной ликвидации British Steel, сообщила государственная служба неплатежеспособности.

Ранее сообщалось, что сталепроизводитель просил предоставить ей госкредит на сумму 75 млн фунтов стерлингов ($95 млн) для покрытия потерь, полученных из-за падения числа заказов. Это, в свою очередь, обусловлено неопределённостью, связанной с выходом Великобритании из состава Европейского союза (Brexit).

Правительство в 2018 году уже предоставило British Steel кредит в размере 120 млн фунтов ($152 млн).

Министр экономики Великобритании Грег Кларк заявил, что британское правительство вместе с British Steel, Greybull Capital и кредиторами "неустанно изучало все возможные опции" для спасения бедствующего предприятия, однако найти решения так и не удалось.

British Steel была куплена инвестиционной фирмой Greybull Capital у индийской Tata Steel в 2016 году всего за 1 фунт.

Правительство выбрало EY для поиска нового владельца сталелитейной компании. British Steel во время этого процесса будет работать, а сотрудники продолжат получать зарплату.

Профсоюз GMB призвал рассмотреть все варианты для спасения British Steel, включая возможность национализации.

Мощности British Steel превышают 2,8 млн тонн стали в год. На предприятиях компании в Британии работает порядка 4,1 тыс. человек, в других странах - еще 900.