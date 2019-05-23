Азербайджан в I квартале увеличил экспорт электроэнергии в РФ в 2,3 раза, импорт из России – в 2,1 раза

Азербайджан в I-ом квартале 2019 года увеличил экспорт электроэнергии на 27,3%, импорт – на 84,4%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

По данным правительства, экспорт электроэнергии из Азербайджана в I-ом квартале 2019 года составил 891 млн 211,27 тыс. кВт/час на сумму $38 млн 438,14 тыс. В январе-марте 2018 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 700 млн 236,39 тыс. кВт/час на сумму $33 млн 907,7 тыс. Таким образом, за I-ый квартал 2019 года экспорт электроэнергии в количественном выражении увеличился на 27,3%, в стоимостном – на 13,4%.

В частности, экспорт в Россию составил 57 млн 308,65 тыс. кВт/час на сумму $3 млн 279,75 тыс. (рост в количественном выражении – в 2,3 раза), Грузию - 818 млн 959,92 тыс. кВт/час на $34 млн 396,32 тыс. (рост в 3,4 раза), Турцию – 14 млн 942,7 тыс. кВт/час на $762,08 тыс. (спад в 27,5 раз).

Азербайджан в январе-марте 2019 года импортировал 42 млн 22,37 кВт/час электроэнергии на $1 млн 964,27 тыс. (рост по сравнению с I-ым кварталом 2018 года в количественном выражении составил 84,4%, в стоимостном – в 2,1 раза - ИФ).

При этом, импорт из РФ составили 33 млн 956,11 тыс. кВт/час на $1 млн 359,31 тыс. (рост в количественном выражении в 2,1 раза), из Грузии – 8 млн 66,26 тыс. кВт/час на $604,96 тыс. против 5,39 тыс. кВт/час на $0,32 тыс. в январе-марте 2018 года.

В 2018 году Азербайджан экспортировал 1 млрд 160 млн 196,03 тыс. кВт/час на сумму $50 млн 968,96 тыс., импортировал - 108 млн 421,76 тыс. кВт/час на $4 млн 224,86 тыс.

Н.Аббасова