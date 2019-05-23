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СНГ 23.05.2019 16:03

Зеленский не хочет вести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с РФ.

Отвечая в четверг на вопрос журналистов перед началом выступления на iForum 2019 в Киеве, будут ли переговоры с Россией, Зеленский сказал: "Нет".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]