В Брюсселе заверили в неизменности позиции ЕС по Brexit

По соглашению ЕС и Великобритании о Brexit не может быть повторных переговоров, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

"В этом наша позиция ясна: соглашение о выходе не может быть снова открыто для переговоров. Последний Европейский совет включил в свое постановление несколько фраз о том, что политическая декларация (сопровождающая соглашение - ИФ) может быть пересмотрена в той мере, что это не повлияет на дух соглашения. Все это известно", - сказал он в четверг на брифинге в Брюсселе.

На вопрос, как может сказаться на дальнейших переговорах возможная отставка британского премьер-министра Терезы Мэй и роспуск ее правительства, Схинас заявил, что не отвечает на вопросы-предположения и сослался на одно из последних интервью председателя ЕК Жан-Клода Юнкера, в котором тот подчеркнул, что Мэй остается собеседником Евросоюза.

По словам пресс-секретаря, в ЕС "очень внимательно и терпеливо" следят за событиями в Лондоне и исходят из позитивной повестки. Еврокомиссия, отметил он, не занимается оценками таких категорий, как опасения, надежда и прочие психологические элементы.

"Нас интересуют только факты", - сказал Схинас.

В ответ на другие попытки журналистов выяснить возможное изменение позиции Еврокомиссии по Brexit, представитель ЕК заверил их, что "нет ничего нового".