В Брюсселе заверили в неизменности позиции ЕС по Brexit

По соглашению ЕС и Великобритании о Brexit не может быть повторных переговоров, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.
"В этом наша позиция ясна: соглашение о выходе не может быть снова открыто для переговоров. Последний Европейский совет включил в свое постановление несколько фраз о том, что политическая декларация (сопровождающая соглашение - ИФ) может быть пересмотрена в той мере, что это не повлияет на дух соглашения. Все это известно", - сказал он в четверг на брифинге в Брюсселе.
На вопрос, как может сказаться на дальнейших переговорах возможная отставка британского премьер-министра Терезы Мэй и роспуск ее правительства, Схинас заявил, что не отвечает на вопросы-предположения и сослался на одно из последних интервью председателя ЕК Жан-Клода Юнкера, в котором тот подчеркнул, что Мэй остается собеседником Евросоюза.
По словам пресс-секретаря, в ЕС "очень внимательно и терпеливо" следят за событиями в Лондоне и исходят из позитивной повестки. Еврокомиссия, отметил он, не занимается оценками таких категорий, как опасения, надежда и прочие психологические элементы.
"Нас интересуют только факты", - сказал Схинас.
В ответ на другие попытки журналистов выяснить возможное изменение позиции Еврокомиссии по Brexit, представитель ЕК заверил их, что "нет ничего нового".
Вернувшийся в Украину бизнесмен Коломойский занялся созданием новой "партии мэров"
Минобороны: «Оккупированные территории Азербайджана и вся территория Армении контролируются подразделениями азербайджанской армии»
Баку и Пекин привержены своим позициям по вопросу суверенитета стран
ЛУКОЙЛ и нефтяная компания Конго подписали протокол
Минск и Москва согласовали "дорожную карту" по возобновлению транзита по нефтепроводу "Дружба" - "Белнефтехим"
MasterСard поддержит развитие цифровых платежей в Азербайджане
Президент Азербайджана принял участие в ифтаре по случаю священного месяца Рамазан
Президент ФИФА назвал чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории
Экономические последствия от насилия против женщин в Азербайджане в 2017 году составили $764 млн - ООН
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Детский театр «Гюнай» представил программу, посвященную Александру Пушкину
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог