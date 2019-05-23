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Дальнее зарубежье 23.05.2019 18:15

В Брюсселе заверили в неизменности позиции ЕС по Brexit

По соглашению ЕС и Великобритании о Brexit не может быть повторных переговоров, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

"В этом наша позиция ясна: соглашение о выходе не может быть снова открыто для переговоров. Последний Европейский совет включил в свое постановление несколько фраз о том, что политическая декларация (сопровождающая соглашение - ИФ) может быть пересмотрена в той мере, что это не повлияет на дух соглашения. Все это известно", - сказал он в четверг на брифинге в Брюсселе.

На вопрос, как может сказаться на дальнейших переговорах возможная отставка британского премьер-министра Терезы Мэй и роспуск ее правительства, Схинас заявил, что не отвечает на вопросы-предположения и сослался на одно из последних интервью председателя ЕК Жан-Клода Юнкера, в котором тот подчеркнул, что Мэй остается собеседником Евросоюза.

По словам пресс-секретаря, в ЕС "очень внимательно и терпеливо" следят за событиями в Лондоне и исходят из позитивной повестки. Еврокомиссия, отметил он, не занимается оценками таких категорий, как опасения, надежда и прочие психологические элементы.

"Нас интересуют только факты", - сказал Схинас.

В ответ на другие попытки журналистов выяснить возможное изменение позиции Еврокомиссии по Brexit, представитель ЕК заверил их, что "нет ничего нового".

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Тэги: ЕС, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]