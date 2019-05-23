Нефть ускорила падение, цена Brent опустилась ниже $70 за баррель

Цены на нефть усилили снижение в ходе торгов в четверг на опасениях по поводу торгового конфликта США с Китаем и данных о росте запасов топлива в Штатах.
Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:50 подешевели на $1,24 (1,75%) - до $69,75 за баррель. Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 14 мая.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $1,05 (1,71%) - до $60,37 за баррель.
Накануне министерство энергетики США сообщило, что товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе взлетели на 4,74 млн баррелей, до максимального уровня с середины 2017 года. Резервы бензина выросли на 3,716 млн баррелей, дистиллятов - на 768 тыс. баррелей.
Тем временем СМИ пишут, что Вашингтон может пополнить "черный список" компаний, которым запрещено закупать товары и услуги в США, новыми китайскими фирмами. В ответ представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что "если США хотят продолжать разговаривать, им следует продемонстрировать искренность и исправить свои ошибочные действия". По его словам, переговоры могут быть продолжены только на основе равенства и уважения.
"Ни напряженность на Ближнем Востоке, ни вероятность продления ограничений на добычу в ОПЕК+ не смогли вывести котировки нефти из узкого диапазона, - отмечает глава отдела стратегии на мировых сырьевых рынках в Saxo Bank Оле Хансен. - Опасения по поводу влияния торговой войны на перспективы глобального роста и упрямо сильный доллар ограничивают рост цен".
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