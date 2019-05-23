Азербайджан в I квартале снизил поставки вина в Россию на 16%, увеличил выручку на 11%

Азербайджан в I-ом квартале 2019 года экспортировал вина и винного сусла на $1 млн 476,4 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.

«В январе-марте Азербайджан экспортировал 101,87 тыс. декалитров вина и винного сусла на сумму $1 млн 476,4 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт в количественном выражении снизился на 14%, в стоимостном увеличился на 0,05%», - отметили в правительстве.

Основной экспорт винной продукции пришелся на Россию. В частности, за 3 месяца в РФ экспортировано 96,67 тыс. декалитров (спад на 15,9%) на сумму $1 млн. 270,53 тыс. (рост на 10,7%).

Азербайджан в 2018 году экспортировал вина и винного сусла на $7 млн 561,96 тыс.

В Азербайджане в 2018 году объем производства продукции виноделия составил 1,5 млн декалитров. Рост производства по сравнению с 2017 годом составил 48,9%.

Одной из задач является увеличение к 2026 году экспорта продукции виноделия до 1,875 млн декалитров.

В 2017 году основным рынком экспорта для Азербайджана являлась Россия – 338 тыс. декалитров.

Б.Рустамбеков