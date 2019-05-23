В Риме ждут с визитом президента Азербайджана

Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева совершить визит в Рим.

Маттарелла поздравил Алиева с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, отмечаемого 28 мая.

«С надеждой принять вас в Риме желаю вам и всему народу Азербайджана благосостояния», - говорится в поздравлении Маттареллы, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Маттарелла отметил, что Азербайджан и Италия обладают тесными связями, и это обязательство на протяжении долгих лет отражается на продуктивных партнерских отношениях в политической, экономической, энергетической и культурной сферах.

Он выразил надежду, что азербайджано-итальянские отношения будут еще более насыщенными и расширятся по новым направлениям сотрудничества.

«Верю, что с целью укрепления связей, интенсификации диалога по вопросам, представляющим общий интерес на региональном и международном уровнях, мы решительно продолжим наш путь для заключения нового соглашения о партнерстве между Азербайджаном и ЕС, которое является великолепной основой для укрепления наших отношений», - отмечается в тексте поздравления.

Ф.Исазаде