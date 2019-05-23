Новое ЧП произошло на месторождении Каламкас в Казахстане

Второе с начала весны ЧП произошло на нефтегазовом месторождении Каламкас, которое разрабатывает АО "МангистауМунайГаз", совместное предприятие "КазМунайГаза" и китайской CNPC.
Как сообщила пресс-служба департамента ЧС Мангистауской области (на территории которой находится месторождение), в четверг утром зафиксирован факт водогазопроявления (грифон) высотой 30-40 см на расстоянии 35 м от устья скважины N8237.
Как заявили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе ведомства, огня при выбросе не наблюдается. На месте происшествия задействованы силы противопожарной службы.
По информации АО "МангистауМунайГаз", скважина обеспечена противовыбросовым оборудованием.
"Наблюдается тенденция снижения грифона. (. . .) На место выехали специалисты, ожидаем информации от них", - заявили агентству в компании.
Предыдущее ЧП на месторождении было зафиксировано в конце марта, оно также произошло в районе скважины N8237. Тогда из этой скважины 13 марта начался выброс газоводяной смеси, а 25 марта на скважине произошел пожар, который удалось потушить только на четвертые сутки. Тушение затянулось из-за отсутствия подъездных путей, в результате чего спецтехнике приходилось выполнять работы с большого расстояния. Власти Казахстана оценили ущерб от пожара в 98,7 млн тенге ($260 тыс. по текущему курсу - ИФ).
По факту аварии на месторождении начато досудебное расследование по части 1 статьи 333 (Нарушение правил охраны и использования недр) УК республики.
АО "Мангистаумунайгаз" является одной из крупных нефтедобывающих компаний в Казахстане. Компания владеет лицензиями на 36 месторождений нефти и газа, из которых 15 находятся в разработке (по величине начальных извлекаемых запасов нефти и балансовых запасов газа два месторождения - Жетыбай и Каламкас относятся к крупным, остальные 13 - к мелким). В настоящее время остаточные извлекаемые запасы нефти на 15 месторождениях "Мангистаумунайгаза" составляют 120,8 млн тонн.
Добыча на Каламкасе в 2018 году составила 3,98 млн тонн нефти. В целом "Мангистаумунайгаз" добыл в минувшем году 6,4 млн тонн нефти.
Месторождение Каламкас разрабатывается с 1979 года.
Вернувшийся в Украину бизнесмен Коломойский занялся созданием новой "партии мэров"
Минобороны: «Оккупированные территории Азербайджана и вся территория Армении контролируются подразделениями азербайджанской армии»
Баку и Пекин привержены своим позициям по вопросу суверенитета стран
Президент Азербайджана принял участие в ифтаре по случаю священного месяца Рамазан
Президент ФИФА назвал чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории
Экономические последствия от насилия против женщин в Азербайджане в 2017 году составили $764 млн - ООН
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Россия и Китай отмечают необходимость тесной координации по вопросам предотвращения гонки вооружений в космосе - МИД РФ
Петиция за отставку Зеленского набрала на Украине необходимое для рассмотрения количество голосов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Детский театр «Гюнай» представил программу, посвященную Александру Пушкину
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог