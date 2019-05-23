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ТЭК 23.05.2019 16:18

Новое ЧП произошло на месторождении Каламкас в Казахстане

Второе с начала весны ЧП произошло на нефтегазовом месторождении Каламкас, которое разрабатывает АО "МангистауМунайГаз", совместное предприятие "КазМунайГаза" и китайской CNPC.

Как сообщила пресс-служба департамента ЧС Мангистауской области (на территории которой находится месторождение), в четверг утром зафиксирован факт водогазопроявления (грифон) высотой 30-40 см на расстоянии 35 м от устья скважины N8237.

Как заявили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе ведомства, огня при выбросе не наблюдается. На месте происшествия задействованы силы противопожарной службы.

По информации АО "МангистауМунайГаз", скважина обеспечена противовыбросовым оборудованием.

"Наблюдается тенденция снижения грифона. (. . .) На место выехали специалисты, ожидаем информации от них", - заявили агентству в компании.

Предыдущее ЧП на месторождении было зафиксировано в конце марта, оно также произошло в районе скважины N8237. Тогда из этой скважины 13 марта начался выброс газоводяной смеси, а 25 марта на скважине произошел пожар, который удалось потушить только на четвертые сутки. Тушение затянулось из-за отсутствия подъездных путей, в результате чего спецтехнике приходилось выполнять работы с большого расстояния. Власти Казахстана оценили ущерб от пожара в 98,7 млн тенге ($260 тыс. по текущему курсу - ИФ).

По факту аварии на месторождении начато досудебное расследование по части 1 статьи 333 (Нарушение правил охраны и использования недр) УК республики.

АО "Мангистаумунайгаз" является одной из крупных нефтедобывающих компаний в Казахстане. Компания владеет лицензиями на 36 месторождений нефти и газа, из которых 15 находятся в разработке (по величине начальных извлекаемых запасов нефти и балансовых запасов газа два месторождения - Жетыбай и Каламкас относятся к крупным, остальные 13 - к мелким). В настоящее время остаточные извлекаемые запасы нефти на 15 месторождениях "Мангистаумунайгаза" составляют 120,8 млн тонн.

Добыча на Каламкасе в 2018 году составила 3,98 млн тонн нефти. В целом "Мангистаумунайгаз" добыл в минувшем году 6,4 млн тонн нефти.

Месторождение Каламкас разрабатывается с 1979 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЕДОБЫЧА, ЧП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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