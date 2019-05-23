Детский театр «Гюнай» представил программу, посвященную Александру Пушкину

22 мая 2019 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку в рамках приуроченного к Году театра в России проекта «Театр для всех» состоялось выступление детского театра-студии «Гюнай» (руководитель Лариса Тарусова), посвященное великому русскому поэту Александру Пушкину.