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Дальнее зарубежье 23.05.2019 18:26

В Великобритании усилены меры безопасности на фоне выборов в Европарламент

Власти Великобритании перевели в некоторые районы страны беспрецедентное количество дополнительных сил полиции в связи с возможностью беспорядков на выборах в Европарламент, пишет в четверг британская газета The Independent.

Так, заместитель главного констебля полиции Шотландии Уилл Керр заявил, что четыре подразделения, в состав которых входит около 100 сотрудников охраны общественного порядка, будут "переброшены в стратегических целях" в течение дня.

"Обычно нам никогда не требуется такая поддержка, особенно для европейских выборов. Сейчас она нам нужна. Просто настроения принципиально другие", - приводит издание слова Керра.

В четверг проходят выборы в Европарламент в Нидерландах и в Великобритании, несмотря на то, что эта страна покидает ЕС. В пятницу голосования состоятся в Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии.

В остальных государствах ЕС выборы пройдут в воскресенье, 26 мая. Всего в 28 странах Евросоюза насчитывается 426 миллионов граждан, имеющих право принять участие в этих выборах.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЫБОРЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]