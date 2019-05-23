В Великобритании усилены меры безопасности на фоне выборов в Европарламент

Власти Великобритании перевели в некоторые районы страны беспрецедентное количество дополнительных сил полиции в связи с возможностью беспорядков на выборах в Европарламент, пишет в четверг британская газета The Independent.
Так, заместитель главного констебля полиции Шотландии Уилл Керр заявил, что четыре подразделения, в состав которых входит около 100 сотрудников охраны общественного порядка, будут "переброшены в стратегических целях" в течение дня.
"Обычно нам никогда не требуется такая поддержка, особенно для европейских выборов. Сейчас она нам нужна. Просто настроения принципиально другие", - приводит издание слова Керра.
В четверг проходят выборы в Европарламент в Нидерландах и в Великобритании, несмотря на то, что эта страна покидает ЕС. В пятницу голосования состоятся в Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии.
В остальных государствах ЕС выборы пройдут в воскресенье, 26 мая. Всего в 28 странах Евросоюза насчитывается 426 миллионов граждан, имеющих право принять участие в этих выборах.
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