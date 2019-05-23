Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8952 RUR   0.0264 GBR   2.1496 TRY   0.2775

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.42 -1.71 Brent 70.99 -1.19

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 23.05.2019 16:30

Финрегулятор Азербайджана увеличил в 2018г чистую прибыль в 2,7 раза

Чистая прибыль Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана по итогам деятельности в 2018 году составила 10,433 млн манатов, что в 2,7 раза превышает показатель 2017 года.

Такие данные приведены в финансовом отчете палаты по итогам деятельности в 2018 году.

Согласно отчету, основные операционные доходы MBNP в 2018 году составили 20,781 млн манатов (рост на 36,9%), основные операционные расходы - 10,135 млн манатов (спад на 6,9%).

Активы палаты, по данным на конец 2018 года, составляют 21,335 млн манатов (рост на 45,7% от показателя на конец 2017г), в том числе, в денежных средствах и их эквивалентах сосредоточены 9,306 млн манатов, в средствах, привлекаемых от кредитных организаций - 8 млн манатов.

Совокупный капитал палаты на начало 2019 года составляет 20,269 млн манатов (рост на 50,4%), уставный капитал - 5 млн манатов (не изменился), обязательства – 1,066 млн манатов (спад на 8,6%).

Юридическое лицо публичного права "Палата по надзору за финансовыми рынками" создано в марте 2016 года. Оно занимается регулированием деятельности профессиональных участников финансовых рынков в Азербайджане.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: MBNP, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


Похожие новости


Parabank сумел сохранить здоровые активы на 20-25 млн манатов – глава MBNP

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]