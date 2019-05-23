Финрегулятор Азербайджана увеличил в 2018г чистую прибыль в 2,7 раза

Чистая прибыль Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана по итогам деятельности в 2018 году составила 10,433 млн манатов, что в 2,7 раза превышает показатель 2017 года.

Такие данные приведены в финансовом отчете палаты по итогам деятельности в 2018 году.

Согласно отчету, основные операционные доходы MBNP в 2018 году составили 20,781 млн манатов (рост на 36,9%), основные операционные расходы - 10,135 млн манатов (спад на 6,9%).

Активы палаты, по данным на конец 2018 года, составляют 21,335 млн манатов (рост на 45,7% от показателя на конец 2017г), в том числе, в денежных средствах и их эквивалентах сосредоточены 9,306 млн манатов, в средствах, привлекаемых от кредитных организаций - 8 млн манатов.

Совокупный капитал палаты на начало 2019 года составляет 20,269 млн манатов (рост на 50,4%), уставный капитал - 5 млн манатов (не изменился), обязательства – 1,066 млн манатов (спад на 8,6%).

Юридическое лицо публичного права "Палата по надзору за финансовыми рынками" создано в марте 2016 года. Оно занимается регулированием деятельности профессиональных участников финансовых рынков в Азербайджане.

А.Мамедов