Пресс-релиз

4 июня, в канун Международного дня русского языка, в Большом актовом зале Бакинского Славянского университета состоится Торжественная церемония подведения итогов XI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.

Она ежегодно проводится Посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, Министерством образования Азербайджанской Республики и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В 2019 году состоялись 24 региональные тура Олимпиады. В этом году ее география значительно расширилась и количество участников, естественно, возросло. Итоги Олимпиады-2019 будут объявлены на Торжественной церемонии.

Победителям Олимпиады известные политики, общественные деятели вручат дипломы и памятные подарки.

Состоится праздничный концерт молодых азербайджанских исполнителей.

На церемонию приглашаются победители Олимпиады, их родители и педагоги, деятели образования, науки и культуры, представители министерств, ведомств и дипломатического корпуса.

Начало – в 12:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



