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23.05.2019 16:33

Пресс-релиз

4 июня, в канун Международного дня русского языка, в Большом актовом зале Бакинского Славянского университета состоится Торжественная церемония подведения итогов XI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.
Она ежегодно проводится Посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, Министерством образования Азербайджанской Республики и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.
В 2019 году состоялись 24 региональные тура Олимпиады. В этом году ее география значительно расширилась и количество участников, естественно, возросло. Итоги Олимпиады-2019 будут объявлены на Торжественной церемонии.
Победителям Олимпиады известные политики, общественные деятели вручат дипломы и памятные подарки.
Состоится праздничный концерт молодых азербайджанских исполнителей.
На церемонию приглашаются победители Олимпиады, их родители и педагоги, деятели образования, науки и культуры, представители министерств, ведомств и дипломатического корпуса.
Начало – в 12:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]