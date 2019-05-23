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Регион 23.05.2019 16:38

Зариф в США обедал с американским сенатором - СМИ

Глава МИД Ирана Джавад Зариф во время визита в США несколько недель назад провел встречу за обедом с членом Демократической партии и сенатором от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн, сообщает издание Politico со ссылкой на несколько источников.

В офисе сенатора подтвердили факт встречи и утончили, что обед "был организован по соглашению с Государственным департаментом".

"Офис в преддверии этого мероприятия контактировал с Госдепом, чтобы сообщать ему о факте встречи, и предоставлять информацию об активности между США и Ираном", - отметили в офисе Файнстайн.

В то же время в офисе не стали сообщать других деталей встречи.

В свою очередь в Госдепе заявили изданию, что не просили сенатора Файнстайн встречаться с Зарифом.

Американские СМИ напоминают, что вся эта информация появилась на фоне роста напряженности между США и Ираном.

Ранее в мае Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по СВПД - в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США. В то же время, глава МИД Ирана Джавад Зариф выражал уверенность, что войны с США не будет.

В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт. "Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - писал он в твиттере.

Однако позднее Трамп отмечал, что он против войны с Ираном, но при этом не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.

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Тэги: ИРАН, ЗАРИФ, США, ВСТРЕЧА


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