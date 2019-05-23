Азербайджан в I квартале экспортировал лесных орехов на $38 млн, рост выручки составил 62%

Азербайджан в I-ом квартале 2019 года экспортировал очищенного лесного ореха на $38 млн 367,73 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.

«В январе-марте Азербайджан экспортировал 7,06 тыс. тонн лесных орехов на сумму $38 млн 367,73 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в количественном выражении увеличился на 57,3%, в стоимостном - на 61,8%», - отметили в правительстве.

Среди основных импортеров лесного ореха - Россия, Италия и Германия.

В частности, за три месяца в Россию экспортировано 3,213 тыс. тонн на сумму $15 млн. 870,8 тыс., Италию - 1,71 тыс. тонн ($9 млн 986,63 тыс.), Германию - 1,447 тыс. тонн ($8 млн 440,78 тыс.), остальное – в другие страны.

Азербайджан в 2018 году экспортировал 18,223 тыс. тонн очищенного лесного ореха на $93 млн 507,25 тыс.

Б.Рустамбеков