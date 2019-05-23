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Спорт 23.05.2019 16:51

Президент ФИФА назвал чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что чемпионат мира по футболу в России был лучшим чемпионатом в истории, отметив, что это мнение всего мира.

На встрече сразу после церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин вновь поздравил главу ФИФА с присуждением российской госнаграды - Ордена дружбы.

Инфантино в ответ поблагодарил по-русски: "Спасибо". Но после этого президент ФИФА все же вновь перешёл на английский язык.

"Я испытываю эмоции, которые словами выразить очень трудно. Эта награда будет напоминанием о тех годах работы по подготовке к чемпионату мира, которую мы провели, и о самом чемпионате, конечно же. Это был лучший чемпионат мира в истории. И это не мои слова, это слова всего мира", - заявил он.

"И тот факт, что меня наградили именно Орденом дружбы, также очень символичен", - добавил Инфантино.

Он напомнил свои слова, которые говорил ещё год назад - до, во время и после чемпионата: "Мир в лице России обрёл страну друзей, и эти узы дружбы не порвутся никогда".

"Работа по подготовке и проведению чемпионата мира началась несколько лет назад, она шла, мы провели чемпионат мира. Но это не конец, это только начало нашего плодотворного сотрудничества и взаимодействия. И от имени всего мира футбола - а это всего-навсего 4-5 миллиардов человек по всему мира - большое спасибо", - заявил Инфантино.

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Тэги: МИР, ФИФА, РОССИЯ, ФУТБОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]