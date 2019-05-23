MBNP получила в 2018г свыше 15 млн манатов от кредитных организаций

Основные операционные доходы Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана по итогам деятельности в 2018 году составили 20,033 млн манатов, что на 33,6% больше, чем в 2017 году.
Такие данные приведены в финансовом отчете палаты по итогам деятельности в 2018 году.
Согласно отчету, в 2018 году поступления Палаты от выплат со стороны страховых и перестраховочных компаний увеличились по сравнению с 2017 годом на 36,7%, до 4,102 млн манатов, со стороны Централизованного кредитного реестра сократились в 4,3 раза – до 288 тыс. манатов.
Кроме того, Палата в отчетный период также получила 15,32 млн от кредитных организаций (рост на 44,4%) и 323 тыс. манатов – от прочих поступлений (рост в 2,3 раза).
Юридическое лицо публичного права "Палата по надзору за финансовыми рынками" создано в марте 2016 года. Оно занимается регулированием деятельности профессиональных участников финансовых рынков в Азербайджане.
А.Мамедов
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