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Финансы 23.05.2019 16:53

MBNP получила в 2018г свыше 15 млн манатов от кредитных организаций

Основные операционные доходы Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана по итогам деятельности в 2018 году составили 20,033 млн манатов, что на 33,6% больше, чем в 2017 году.

Такие данные приведены в финансовом отчете палаты по итогам деятельности в 2018 году.

Согласно отчету, в 2018 году поступления Палаты от выплат со стороны страховых и перестраховочных компаний увеличились по сравнению с 2017 годом на 36,7%, до 4,102 млн манатов, со стороны Централизованного кредитного реестра сократились в 4,3 раза – до 288 тыс. манатов.

Кроме того, Палата в отчетный период также получила 15,32 млн от кредитных организаций (рост на 44,4%) и 323 тыс. манатов – от прочих поступлений (рост в 2,3 раза).

Юридическое лицо публичного права "Палата по надзору за финансовыми рынками" создано в марте 2016 года. Оно занимается регулированием деятельности профессиональных участников финансовых рынков в Азербайджане.

А.Мамедов

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Тэги: MBNP, ДОХОДЫ, ОПЕРАЦИОННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]