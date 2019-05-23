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Дальнее зарубежье 23.05.2019 18:45

Natura Cosmeticos приобретает Avon за $2 млрд

Бразильская Natura Cosmeticos SA достигла соглашения о покупке американского производителя косметики Avon Products Inc., работающего на рынке прямых продаж.

Как говорится в пресс-релизе Natura, сделка будет полностью оплачена ее акциями из расчета 0,3 акции Natura за одну бумагу Avon. Таким образом, стоимость Avon оценена в $2 млрд.

Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2020 года. После слияния акционеры Avon станут владеть 24% объединенной компании и получат три места в ее совете директоров, куда войдут 13 человек.

Сделка положит конец независимости Avon, которая стала иконой маркетинга в 20-м веке, позволив заняться бизнесом огромному числу домохозяек, пишет The Wall Street Journal. Однако в последнее время компания стала жертвой изменения потребительских вкусов и покупательских привычек, в частности, возросшего интереса к онлайн-продажам. Об интересе ряда потенциальных покупателей к покупке Avon стало известно осенью 2018 года.

Natura является крупнейшим в Бразилии производителем косметики с собственной сетью прямых продаж, хорошо развитой в ряде стран Латинской Америки и Франции. Бразильской компании с 2017 года принадлежит британский ритейлер косметики Body Shop. Покупка Avon позволит Natura увеличить охват рынка в Бразилии, а также других странах Латинской Америки, Европы и Азии.

Капитализация Natura, основанной в 1969 году, составляет порядка 26,65 млрд бразильских реалов ($6,6 млрд). Накануне ее бумаги подорожали на 9,4%.

Акции Avon выросли в цене на 9% по итогам торгов в среду и дорожают на 15% в ходе предварительной сессии в четверг.

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Тэги: МИР, AVON, NATURA, ПРИОБРЕТЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]