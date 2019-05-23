Трамп отверг упреки Тиллерсона в недостаточной подготовке к первой встрече с Путиным в 2017 году

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона за его утверждения о том, что президент России Владимир Путин лучше подготовился к их первой встрече в Германии в июле 2017 года.
"Рекс Тиллерсон, "тупой как камень", совершенно неподготовленный и некомпетентный для должности госсекретаря, состряпал историю (кстати, его уволили), что я был хуже подготовлен, чем Владимир Путин, в Гамбурге, Германия. Я не думаю, что Путин согласился бы. Гляньте на то, как сейчас действуют США!" - написал Трамп в Твиттере.
Заявления Тиллерсона прозвучали во время выступления перед членами комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Как сообщили участники закрытого семичасового заседания с Тиллерсоном, в Гамбурге американская сторона ожидала короткой встречи для обмена любезностями. В итоге она превратилась в двухчасовую сессию с обсуждением геополитических вопросов.
По словам члена комитета, Тиллерсон, присутствовавший на встрече в Гамбурге, заявил, что США нужно сделать больше, чтобы противостоять России на мировой арене.
Тиллерсон, бывший глава корпорации Exxon Mobil, был госсекретарем США в феврале 2017 - марте 2018 года.
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