ВС Азербайджана отработали задачи по отражению атак противника в ночное время с последующим нанесением контрударов

Вооруженные силы Азербайджана в рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений провели этап с боевой стрельбой в ночное время.
«Войска выполнили задачи по отражению атаки противника в ночное время, нанесением ему контрударов по различным направлениям, с последующим переходом в наступление наших войск», - сообщает пресс-служба Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что в ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также в условиях других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска практически совершенствовали умения и навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции.
«В различных полигонах мотострелковые и танковые подразделения, ракетные и артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, боевые самолеты и вертолеты выполнили боевые стрельбы, практические запуски ракет»,- говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов высоко оценил профессионализм войск и подготовку личного состава.
Ф.Исазаде
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