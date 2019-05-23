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Оборона 23.05.2019 17:12

ВС Азербайджана отработали задачи по отражению атак противника в ночное время с последующим нанесением контрударов

Вооруженные силы Азербайджана в рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений провели этап с боевой стрельбой в ночное время.

«Войска выполнили задачи по отражению атаки противника в ночное время, нанесением ему контрударов по различным направлениям, с последующим переходом в наступление наших войск», - сообщает пресс-служба Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что в ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также в условиях других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска практически совершенствовали умения и навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции.

«В различных полигонах мотострелковые и танковые подразделения, ракетные и артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, боевые самолеты и вертолеты выполнили боевые стрельбы, практические запуски ракет»,- говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов высоко оценил профессионализм войск и подготовку личного состава.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]