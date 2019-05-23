Азеришыг сократил в 2018г прибыль на 28%

ОАО «Азеришыг» сократило чистую прибыль в 2018 году по сравнению с показателем 2017 года на 28,1% - до 12 млн 919 тыс. манатов.

Согласно опубликованной на сайте финансовой отчетности за 2018 год, доходы общества составили 1 млрд 205,021 млн манатов (рост на 2,4% - ИФ), себестоимость продаж - 1 млрд 97,307 млн манатов (рост на 2% по сравнению с показателем 2017 года).

Доходы Азеришыг от операционной деятельности в 2018 году составили 36,824 млн манатов (спад на 16,5%), доналоговая прибыль – 30,269 млн манатов (спад на 31,1%).

Выплаты общества по налогу на прибыль в 2018 году составили 17,35 млн манатов (спад на 33,2%).

Активы Азеришыг в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились на 9,4% - до 2 млрд 237,826 млн манатов. В том числе долгосрочные активы общества равны 2 млрд 67,145 млн манатов (рост на 14,4%), краткосрочные – 170,681 млн манатов (спад на 28,6%).

Согласно отчетности, обязательства общества на 1 января 2019 года составляют 665,557 млн манатов (рост на 26,9%).

Капитал Азеришыг на начало текущего года равен 1 млрд 572,269 млн манатов (рост на 3,4%). Уставный капитал общества на конец 2018 года составил 1 млрд 678,705 млн манатов (рост на 14,9% в 2018 году - ИФ), накопленный убыток – 330,263 млн манатов (рост на 34,1%)

Как сообщалось, распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова