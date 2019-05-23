Азеришыг сократил в 2018г прибыль на 28%

ОАО «Азеришыг» сократило чистую прибыль в 2018 году по сравнению с показателем 2017 года на 28,1% - до 12 млн 919 тыс. манатов.
Согласно опубликованной на сайте финансовой отчетности за 2018 год, доходы общества составили 1 млрд 205,021 млн манатов (рост на 2,4% - ИФ), себестоимость продаж - 1 млрд 97,307 млн манатов (рост на 2% по сравнению с показателем 2017 года).
Доходы Азеришыг от операционной деятельности в 2018 году составили 36,824 млн манатов (спад на 16,5%), доналоговая прибыль – 30,269 млн манатов (спад на 31,1%).
Выплаты общества по налогу на прибыль в 2018 году составили 17,35 млн манатов (спад на 33,2%).
Активы Азеришыг в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились на 9,4% - до 2 млрд 237,826 млн манатов. В том числе долгосрочные активы общества равны 2 млрд 67,145 млн манатов (рост на 14,4%), краткосрочные – 170,681 млн манатов (спад на 28,6%).
Согласно отчетности, обязательства общества на 1 января 2019 года составляют 665,557 млн манатов (рост на 26,9%).
Капитал Азеришыг на начало текущего года равен 1 млрд 572,269 млн манатов (рост на 3,4%). Уставный капитал общества на конец 2018 года составил 1 млрд 678,705 млн манатов (рост на 14,9% в 2018 году - ИФ), накопленный убыток – 330,263 млн манатов (рост на 34,1%)
Как сообщалось, распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).
В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Н.Аббасова
Вернувшийся в Украину бизнесмен Коломойский занялся созданием новой "партии мэров"
Минобороны: «Оккупированные территории Азербайджана и вся территория Армении контролируются подразделениями азербайджанской армии»
Баку и Пекин привержены своим позициям по вопросу суверенитета стран
Президент Азербайджана принял участие в ифтаре по случаю священного месяца Рамазан
Президент ФИФА назвал чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории
Экономические последствия от насилия против женщин в Азербайджане в 2017 году составили $764 млн - ООН
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Россия и Китай отмечают необходимость тесной координации по вопросам предотвращения гонки вооружений в космосе - МИД РФ
Петиция за отставку Зеленского набрала на Украине необходимое для рассмотрения количество голосов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Детский театр «Гюнай» представил программу, посвященную Александру Пушкину
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог