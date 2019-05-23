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СНГ 23.05.2019 19:03

Глава МИД Белоруссии проведет переговоры с Лавровым в Москве 27 мая - МИД РФ

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей 27 мая посетит РФ, проведет переговоры с Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"По приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова 27 мая министр иностранных дел Республики Беларусь посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом, программа пребывания предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран" - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, планируется обсудить широкий круг вопросов российско-белорусского внешнеполитического взаимодействия, предстоящих политических контактов на высшем и высоком уровнях, "а также обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, в том числе по тематике международной и европейской безопасности".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]