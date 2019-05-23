Глава МИД Белоруссии проведет переговоры с Лавровым в Москве 27 мая - МИД РФ

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей 27 мая посетит РФ, проведет переговоры с Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"По приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова 27 мая министр иностранных дел Республики Беларусь посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом, программа пребывания предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран" - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, планируется обсудить широкий круг вопросов российско-белорусского внешнеполитического взаимодействия, предстоящих политических контактов на высшем и высоком уровнях, "а также обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, в том числе по тематике международной и европейской безопасности".