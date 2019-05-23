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В Калифорнии могут заработать специальные банки для ритейлеров марихуаны

Власти Калифорнии могут одобрить план создания специальных банков для представителей рынка марихуаны, пишет MarketWatch.

Сенат Калифорнии на этой неделе практически единогласно одобрил законопроект о создании банков и кредитных союзов, которые будут принимать деньги от ритейлеров марихуаны. В поддержку документа проголосовали 35 сенаторов, тогда как лишь один высказался против.

Теперь законопроект должна будет рассмотреть калифорнийская ассамблея - нижняя палата законодательного собрания штата.

Идея создания банков заключается в том, что они будут выдавать ритейлерам специальные чеки, которые смогут использоваться для уплаты налогов и оплаты услуг поставщиков на территории штата.

Местные представители власти говорят, что наличие подобных банков также позволит упростить процедуру уплаты налогов для ритейлеров марихуаны, у которых есть лицензия.

"До тех пор, пока федеральное правительство не изменит свою политику, это большее, что мы можем сделать", - сказал автор законопроекта, сенатор Боб Хертцберг.

Калифорния легализовала употребление марихуаны с января 2018 года, однако на федеральном уровне оно по-прежнему запрещено.

В рамках законодательства банкам запрещено осуществлять денежные операции с использованием средств, полученных от незаконной деятельности. В то же время бизнесы, занимающиеся продажей марихуаны, не могут получить банковские карты и пользоваться чеками.

По мнению Хертцберга, в результате сложившейся ситуации "миллионы долларов оказываются захоронены в бочках".

Размер налоговых поступлений от продажи марихуаны в августе оказался на $100 млн меньше, чем прогнозировалось, тогда как в мае текущего года власти Калифорнии понизили ожидаемый размер налоговой выручки от продажи марихуаны на период до конца июня 2020 года на $223 млн.

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Тэги: США, МАРИХУАНА, БАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]