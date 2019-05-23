Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8952 RUR   0.0264 GBR   2.1496 TRY   0.2775

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.42 -1.71 Brent 70.99 -1.19

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 23.05.2019 20:03

Российский миллиардер Рыбаков направил $6 млн на популяризацию шахмат

Миллиардер Игорь Рыбаков совместно с группой компаний PRYTEK инвестировали $6 млн в проект World Chess, который является коммерческим партнёром Международной шахматной федерации (FIDE).

Как сообщает пресс-служба World Chess, средства будут "направлены на популяризацию шахмат как инструмента развития стратегического мышления с целью увеличения сообщества интеллектуалов-предпринимателей".

World Chess - коммерческий партнёр FIDE, организующий ведущие шахматные события планеты, в их числе серии Гран-При 2019 и 2021 гг. и чемпионаты мира 2012, 2013, 2014, 2016 и 2018 гг.

Рыбаков - российский предприниматель, венчурный инвестор, филантроп, участник списка богатейших людей России по версии журнала Forbes (78-е место), сооснователь и совладелец корпорации "ТЕХНОНИКОЛЬ" и "Рыбаков Фонда".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ШАХМАТЫ, БИЗНЕСМЕН, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Илюмжинов намерен организовать шахматный матч между израильскими и палестинскими детьми Президент ФИДЕ готов по Skype открыть матч за звание чемпиона мира по шахматам в Нью-Йорке Российские заключенные сыграют в шахматы со своими чикагскими "коллегами", победителей ждут дипломы от Карпова Ананд и Гельфанд сразятся за мировую шахматную корону в Третьяковской галерее

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]