Российский миллиардер Рыбаков направил $6 млн на популяризацию шахмат

Миллиардер Игорь Рыбаков совместно с группой компаний PRYTEK инвестировали $6 млн в проект World Chess, который является коммерческим партнёром Международной шахматной федерации (FIDE).

Как сообщает пресс-служба World Chess, средства будут "направлены на популяризацию шахмат как инструмента развития стратегического мышления с целью увеличения сообщества интеллектуалов-предпринимателей".

World Chess - коммерческий партнёр FIDE, организующий ведущие шахматные события планеты, в их числе серии Гран-При 2019 и 2021 гг. и чемпионаты мира 2012, 2013, 2014, 2016 и 2018 гг.

Рыбаков - российский предприниматель, венчурный инвестор, филантроп, участник списка богатейших людей России по версии журнала Forbes (78-е место), сооснователь и совладелец корпорации "ТЕХНОНИКОЛЬ" и "Рыбаков Фонда".