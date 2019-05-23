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Дальнее зарубежье 23.05.2019 20:16

Премьер Пакистана поздравил партию Моди с победой на выборах в Индии

Премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил своего индийского коллегу Нарендру Моди с победой его партии "Бхаратия джаната парти" (Индийская народная партия, ИНП) на парламентских выборах в Индии.

"Поздравляю премьер-министра Моди с победой "Бхаратия джаната парти" и ее союзников на выборах", - написал пакистанский премьер в "Твиттере".

"С нетерпением жду продолжения работы с ним в целях мира, прогресса и процветания Южной Азии", - отметил он.

Ранее Моди и его партия "Бхаратия джаната парти" объявили о победе на парламентских выборах. Эта партия стоит во главе "Национального демократического альянса".

Согласно предварительным данным ЦИК Индии, партия премьера страны получает 299 из 542 мест в парламенте, что позволит ей самостоятельно сформировать правительство.

Между тем, лидер главного конкурента партии Моди - "Индийского национального конгресса" - внук Индиры Ганди Рахул Ганди уже признал поражение и направил премьеру свои поздравления. По последним данным, партия Ганди получает лишь 50 мест.

Западные СМИ напоминают, что отношения между Индией и Пакистаном остаются напряженными, в частности, из-за ситуации в районе Кашмира. Напряженность возросла в феврале 2019 года, когда власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира. В свою очередь МИД Индии сообщал, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИНДИЯ, ПРЕМЬЕР, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]