Баку и Пекин привержены своим позициям по вопросу суверенитета стран

Главы МИД Азербайджана и Китая Эльмар Мамедъяров и Ван И заявляют о приверженности Баку и Пекина принципиальной позиции по вопросу поддержки территориальной целостности друг друга.
Мамедъяров в четверг в Баку принял Ван И.
«В ходе встречи, собеседники заявили о своей приверженности принципиальной позиции по вопросам оказания поддержки суверенитету, территориальной целостности и независимости стран»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Мамедъяров и Ван И подчеркнули, что азербайджано-китайские отношения опираются на крепкие политические и международно-правовые основы, а также провели обмен мнениями по перспективам расширения сотрудничества.
"Стороны отметили, что Азербайджан является одним из основных партнеров Китая в азиатском регионе и активным участником проекта «Один пояс, один путь». Министры подчеркнули, что реализация этого проекта уже принесла материальную пользу Азербайджану и Китаю, в том числе, народам всего региона. В этой связи, министры отметили значимость Транскаспийского транспортного коридора в рамках стратегии «Один пояс, один путь»», - сообщает внешнеполитическое ведомство.
Мамедъяров и Ван И выразили уверенность, что динамичное продолжение этого процесса будет способствовать последовательному укреплению взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах в соответствии с общими интересами.
Ф.Исазаде
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