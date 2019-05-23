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Внешняя политика 23.05.2019 18:12

Баку и Пекин привержены своим позициям по вопросу суверенитета стран

Главы МИД Азербайджана и Китая Эльмар Мамедъяров и Ван И заявляют о приверженности Баку и Пекина принципиальной позиции по вопросу поддержки территориальной целостности друг друга.

Мамедъяров в четверг в Баку принял Ван И.

«В ходе встречи, собеседники заявили о своей приверженности принципиальной позиции по вопросам оказания поддержки суверенитету, территориальной целостности и независимости стран»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Мамедъяров и Ван И подчеркнули, что азербайджано-китайские отношения опираются на крепкие политические и международно-правовые основы, а также провели обмен мнениями по перспективам расширения сотрудничества.

"Стороны отметили, что Азербайджан является одним из основных партнеров Китая в азиатском регионе и активным участником проекта «Один пояс, один путь». Министры подчеркнули, что реализация этого проекта уже принесла материальную пользу Азербайджану и Китаю, в том числе, народам всего региона. В этой связи, министры отметили значимость Транскаспийского транспортного коридора в рамках стратегии «Один пояс, один путь»», - сообщает внешнеполитическое ведомство.

Мамедъяров и Ван И выразили уверенность, что динамичное продолжение этого процесса будет способствовать последовательному укреплению взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах в соответствии с общими интересами.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]