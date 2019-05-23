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Регион 23.05.2019 20:30

Трамп заверяет Тбилиси в поддержке целостности Грузии

США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии, говорится в поздравительном письме американского президента Дональда Трампа главе грузинского правительства Мамуке Бахтадзе по случаю празднования в Грузии 26 мая Дня независимости.

"В письме речь идет о сотрудничестве между США и Грузией, общих ценностях. Также говорится о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и выражается благодарность за вклад, который Грузия вносит в борьбу с глобальным вызовом - терроризмом, в частности, за ту контрибуцию, которую мы вместе с США и НАТО вносим в миссию в Афганистане", - сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в четверг журналистам.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, США, ТРАМП, ПОСЛАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]