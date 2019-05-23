Минобороны: «Оккупированные территории Азербайджана и вся территория Армении контролируются подразделениями азербайджанской армии»

Министерство обороны Азербайджана назвало чушью высказывания секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что глава Минобороны Азербайджана находился под наблюдением армянских ВС в зоне карабахского конфликта.

Григорян заявил, что якобы З.Гасанов в ходе посещения прифронтовой зоны в рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений оказался под наблюдением армянских вооруженных сил и уехал с линии соприкосновения после того узнал, что за ним наблюдают.

«Чушь и глупость, высказанные секретарем совета безопасности Армении, выглядят смехотворными, и свидетельствует о его дилетантстве в военном деле»,- заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны Азербайджана.

В Минобороны добавили, что «как оккупированные территории Азербайджана, так и территория Армении целиком и полностью находятся под наблюдением подразделений азербайджанской армии».

А.Мамедов, Ф. Исазаде