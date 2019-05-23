MasterСard поддержит развитие цифровых платежей в Азербайджане

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и международная карточная система MasterCard подписали в четверг меморандум о взаимопонимании, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
"Меморандум был подписан с целью определения направлений сотрудничества для выполнения задач, предусмотренных в Государственной программе по расширению цифровых платежей в Азербайджане", - отметили в ЦБА.
Стороны договорились о сотрудничестве в сфере применения инновационных платежных инструментов в стране и увеличения финансовой грамотности.
Кроме того стороны пришли к соглашению о необходимости проведения мероприятий для стимулирования цифровых платежей в регионах страны, применения дешевых средств оплаты для субъектов малых хозяйств и анализа возможности создания современных условий для платежей в сфере транспорта и в учебных заведениях.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 сентября 2018 года утвердил "Госпрограмму расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020гг". За счет реализации этой программы в Центробанке Азербайджана ожидают снижения доли наличных транзакций в экономике с 74% (в 2017г) до 40% (в 2020г). При этом годовой рост объема безналичных расчетов в 2018-2020гг прогнозируется на 17 млрд манатов ($10 млрд по текущему курсу).
Основной целью программы является расширение системы безналичных платежей, усиление финансовой базы банков в Азербайджане. В связи с этим приоритетами программы являются: улучшение институциональной и правовой базы безналичных расчетов, расширение качества услуг в этом направлении, инфраструктуры для безналичных расчетов.
В программе указано, что реализация в 2018-2020гг мер по улучшению бизнес-среды позволит увеличить объемы безналичных расчетов на 1,35 млрд манатов в год. Меры по повышению эффективности налоговой системы позволят увеличить безналичный оборот на 3 млрд манатов в год; снижение неформальной занятости – 0,75 млрд манатов; меры по оздоровлению банковской системы – 3,34 млрд манатов; формирование активного денежного рынка – 3 млрд манатов; совершенствование правовой базы по платежным услугам – 0,6 млрд манатов; применение новых технологий цифровых платежей – 0,75 млрд манатов; цифровизация банковской системы – 0,55 млрд манатов; повышение финансовой грамотности населения – 0,35 млрд манатов, остальное – за счет прочих мер.
В программе отмечается, что расширение использования цифровых платежей приведет: к обеспечению экономической прозрачности, сократит операционные расходы банков, расширит налоговую базу, доступ предприятий и населения к финансовым услугам, расширит возможности банковского сектора в сфере кредитования и инвестиций. В конечном счете, эти факторы приведут к ускорению темпов экономического роста.
А. Мамедов
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