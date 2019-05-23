Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8952 RUR   0.0264 GBR   2.1496 TRY   0.2775

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.42 -1.71 Brent 70.99 -1.19

Погода в Баку

  ночь день

Регион 23.05.2019 21:01

Германский дипломат отправился в Иран обсуждать судьбу СВПД

Высокопоставленный представитель МИД ФРГ Йенс Плотнер отправился в четверг в Тегеран, чтобы обсудить с замглавой МИД Ирана Аббасом Аракчи дальнейшее выполнение условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому (СВПД), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление МИД ФРГ.

"Ситуация в Персидском заливе и во всем регионе, а также ситуация вокруг ядерного соглашения, подписанного в Вене, чрезвычайно серьезны. Существует реальный риск эскалации, в том числе и из-за неверных интерпретаций. В этой ситуации диалог крайне важен", - пояснили агентству в МИД ФРГ суть визита дипломата в Иран.

В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за нее.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

8 мая 2019 года стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые свои обязательства по сделке. Рухани, комментируя это решение, заявил, что Тегеран дает европейским участникам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, ИРАН, ДИПЛОМАТ, ВИЗИТ


Похожие новости


Европа по-прежнему стремится к сохранению иранского ядерного соглашения - Маас Меркель за сохранение атомного соглашения с Ираном Меркель выступила за сохранение соглашения по иранскому атому Глава МИД Германии присоединится в субботу к венским переговорам по иранской ядерной программе - СМИ Глава МИД ФРГ прибудет в Вену на переговоры по иранскому атому

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]