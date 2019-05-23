Германский дипломат отправился в Иран обсуждать судьбу СВПД

Высокопоставленный представитель МИД ФРГ Йенс Плотнер отправился в четверг в Тегеран, чтобы обсудить с замглавой МИД Ирана Аббасом Аракчи дальнейшее выполнение условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому (СВПД), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление МИД ФРГ.
"Ситуация в Персидском заливе и во всем регионе, а также ситуация вокруг ядерного соглашения, подписанного в Вене, чрезвычайно серьезны. Существует реальный риск эскалации, в том числе и из-за неверных интерпретаций. В этой ситуации диалог крайне важен", - пояснили агентству в МИД ФРГ суть визита дипломата в Иран.
В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за нее.
8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.
Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.
8 мая 2019 года стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые свои обязательства по сделке. Рухани, комментируя это решение, заявил, что Тегеран дает европейским участникам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.
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