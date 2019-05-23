Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8952 RUR   0.0264 GBR   2.1496 TRY   0.2775

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.42 -1.71 Brent 70.99 -1.19

Погода в Баку

  ночь день

Религия 23.05.2019 21:00

Президент Азербайджана принял участие в ифтаре по случаю священного месяца Рамазан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии ифтара, данного по случаю священного месяца Рамазан председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает сайт главы государства.

Церемония ифтара началась с чтения аятов Корана и молитвы, связанной с месяцем Рамазан.

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в своем выступлении поблагодарил Ильхама Алиева за участие в церемонии ифтара.

На церемонии выступили руководитель Бакинской и Прикаспийской епархии Русской Православной церкви Александр, председатель Бакинской религиозной общины горских евреев Милих Евдаев и ординарий Римской католической церкви Владимир Фекете.

Президент Алиев выступил на церемонии с речью.

Затем был дан ифтар.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАМАЗАН, ИФТАР


Похожие новости


Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан Президент Азербайджана принял участие в ифтаре по случаю священного месяца Рамазан Президент Азербайджана поздравил народ с праздником Рамазан Глава Азербайджана поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]