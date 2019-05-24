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Дальнее зарубежье 24.05.2019 10:48

Трамп пока не видит смысла перебрасывать войска на Ближний Восток, но сделает это в случае необходимости

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что на данном этапе не видит необходимости переброски дополнительных войск на Ближний Восток, но в то же время не исключил такой сценарий.

"Я не думаю, что нам это нужно. Но если потребность возникнет, мы перебросим столько военных, сколько потребуется", - сказал он в ходе выступления в Вашингтоне.

Ранее американские СМИ сообщали, что США могут перебросить на Ближний Восток 5 тыс. или 10 тыс. военных для противодействия угрозам со стороны Ирана. И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан подтвердил в четверг, что такой вариант в принципе возможен, однако заверил, что появившиеся в СМИ цифры неверны.

США, действительно, могут направить на Ближний Восток дополнительные силы, заявил Шанахан.

"Мы изучаем вопрос о защите собственных войск (уже находящихся в ближневосточном регионе - ИФ)... Для этого может потребоваться отправить дополнительные войска", - сказал он.

В то же время он отверг сообщения СМИ о конкретном числе военных, которых планируется отправить на Ближний Восток. "Я проснулся сегодня утром и прочитал, что мы направляем 10 тысяч военных на Ближний Восток, еще я читал про 5 тысяч... Нет никаких 10 тысяч и никаких 5 тысяч, это неверно", - сказал Шанахан.

Также он заявил, что в четверг проинформирует президента США Дональда Трампа о текущей ситуации с Ираном.

Агентство Associated Press ранее сообщило, что министерство обороны США готовится ознакомить Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток до 10 тыс. военных для усиления защиты от потенциальных иранских угроз.

Источники уточнили, что никакого конкретного решения еще не принято и нет ясности относительно того, одобрит ли администрация президента предложения Минобороны.

По их словам, обсуждения также будут включать вопрос о размещении дополнительных ЗРК Patriot, а также увеличении числа кораблей в Персидском заливе.

Вместе с тем глава Пентагона подчеркнул в беседе с журналистами, что США не хотят войны с Ираном, задачами американских военных на Ближнем Востоке являются сдерживание иранцев, а также борьба с терроризмом в Сирии, Ираке и Йемене.

"Думаю, у них такие же ощущения, что и у всех нас: мы хотим избежать неверных расчетов со стороны Ирана. Как известно, и, думаю, комментарии излишни, нашей работой является сдерживание", - заявил он в ответ на просьбу прокомментировать опасения американских законодателей, что политика администрации может привести к войне с Ираном.

Шанахан добавил: "Речь не идет о войне. Нашими задачами на Ближнем Востоке являются обеспечение свободы судоходства, контртеррористические действия в Сирии и Ираке, разгром "Аль-Каиды" (запрещено в РФ - ИФ) в Йемене, гарантирование безопасности Израиля и Иордании".

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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, ВОЙСКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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