Глава Минсельхоза Киргизии подал в отставку

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии Нурбек Мурашев, которого киргизские СМИ называют одним из самых неэффективных челнов правительства, подал в отставку.

"Нурбек Мурашев написал заявление об уходе с должности по собственному желанию", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев внес представление президенту об освобождении главы ведомства от должности.

Мурашев возглавил министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии в 2016 году. После этого деятельность ведомства постоянно подвергалась критике, самого министра киргизские СМИ называют одним из самых неуспешных и неэффективных членов правительства Киргизии.