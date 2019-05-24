Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9008 RUR   0.0262 GBR   2.1523 TRY   0.2779

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.91 -3.51 Brent 67.76 -3.23

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.05.2019 11:19

МВФ готов вернуться к обсуждению сотрудничества с Украиной после выборов - представитель Фонда

Международный валютный фонд ожидает парламентских выборов и формирования нового правительства на Украине для обсуждения дальнейшего сотрудничества, его миссия в настоящее время ведет конструктивные дискуссии в Киеве о последних событиях и экономической политике, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

"Как только правительство будет сформировано, после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества", - сказал он в ходе брифинга в МВФ 23 мая.

Райс отказался комментировать возможное влияние решения о роспуске парламента и заявление об отставке правительства на текущую программу сотрудничества Фонда с Украиной stand by, сославшись на то, что МВФ не комментирует политические события в любой стране.

Как сообщалось, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

В СМИ 22 мая появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, однако в представительстве МВФ агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что эксперты Фонда продолжают свои встречи с властями. Согласно данным агентства, решение Зеленского о роспуске Рады и последовавшее затем заявление об отставке премьера действительно создало проблему для работы миссии, сделав невозможным позитивный вывод о пересмотре программы, однако она остается в Киеве.

Ранее глава представительства Фонда в Киеве Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать на Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, МВФ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Миссия МВФ начала работу на Украине Киев надеется на продолжение сотрудничества с МВФ в 2020-2021 гг, хочет за 2 года привлечь $4 млрд Украина и МВФ вскоре могут завершить согласование оставшихся технических деталей для предоставления очередного транша - Лагард Украина рассчитывает получить от МВФ в текущем году более $2 млрд Украина ждет от МВФ $7 млрд - Порошенко МВФ признала украинский долг России суверенным, а не коммерческим

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]