МВФ готов вернуться к обсуждению сотрудничества с Украиной после выборов - представитель Фонда

Международный валютный фонд ожидает парламентских выборов и формирования нового правительства на Украине для обсуждения дальнейшего сотрудничества, его миссия в настоящее время ведет конструктивные дискуссии в Киеве о последних событиях и экономической политике, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

"Как только правительство будет сформировано, после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества", - сказал он в ходе брифинга в МВФ 23 мая.

Райс отказался комментировать возможное влияние решения о роспуске парламента и заявление об отставке правительства на текущую программу сотрудничества Фонда с Украиной stand by, сославшись на то, что МВФ не комментирует политические события в любой стране.

Как сообщалось, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

В СМИ 22 мая появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, однако в представительстве МВФ агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что эксперты Фонда продолжают свои встречи с властями. Согласно данным агентства, решение Зеленского о роспуске Рады и последовавшее затем заявление об отставке премьера действительно создало проблему для работы миссии, сделав невозможным позитивный вывод о пересмотре программы, однако она остается в Киеве.

Ранее глава представительства Фонда в Киеве Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать на Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.