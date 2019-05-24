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Внешняя политика 24.05.2019 10:49

Баку и Берлин готовят к подписанию 14 документов для расширения сотрудничества

Договорно-правовая база между Азербайджаном и Германией включает 77 двусторонних соглашений о сотрудничестве в различных областях, на стадии подготовки находятся еще 14 документов, заявил спикер Милли Меджлиса (парламент) Октай Асадов.

Асадов на встрече с делегацией Бундестага во главе с руководителем парламентской группы Германия - Южный Кавказ Йоханнесом Карсом подчеркнул развивающиеся отношения между Баку и Берлином, сообщает пресс-служба парламента.

«Германия является одним из наиболее значимых политико-экономических партнеров Азербайджана в Европе. Взаимный товарооборот между нашими странами в 2018 году составил около $1,9 млрд, что на 39,4% больше, чем годом ранее», - сказал Асадов.

По его словам, в первом квартале текущего года взаимный товарооборот составил $590 млн. «Экономический потенциал наших стран позволяет достичь в будущем еще больших показателей по торговому обороту», - подчеркнул спикер.

Асадов также отметил роль Баку в обеспечении энергобезопасности Европы.

В свою очередь, Карс подчеркнул заинтересованность Берлина к углублению отношений с Баку.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]