Импорт в I квартале сигарет в Азербайджан из России сократился на 12%, с Украины – на 14,5%

Импорт в Азербайджан в I-ом квартале 2019 года сигарет составил на сумму $18 млн 747,9 тыс., что на 12,8% меньше показателя за аналогичный период 2018 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
По данным правительства, основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $15 млн 958,66 тыс. (спад на 14,5% - ИФ). В целом, на импорт из Украины пришлось 85,1% поставок сигарет в Азербайджан.
Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-марте составил на сумму $1 млн 791,89 тыс. (спад на 11,9%).
Импорт сигарет также осуществлялся из Белоруссии - на $997,36 тыс. (рост на 40%).
Импорт в Азербайджан в 2018 году сигарет составил на сумму $152 млн 391,89 тыс., что на 4,7% меньше показателя 2017 года
Б.Рустамбеков
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