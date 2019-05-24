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Бизнес и законодательство 24.05.2019 10:57

Импорт в I квартале сигарет в Азербайджан из России сократился на 12%, с Украины – на 14,5%

Импорт в Азербайджан в I-ом квартале 2019 года сигарет составил на сумму $18 млн 747,9 тыс., что на 12,8% меньше показателя за аналогичный период 2018 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

По данным правительства, основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $15 млн 958,66 тыс. (спад на 14,5% - ИФ). В целом, на импорт из Украины пришлось 85,1% поставок сигарет в Азербайджан.

Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-марте составил на сумму $1 млн 791,89 тыс. (спад на 11,9%).

Импорт сигарет также осуществлялся из Белоруссии - на $997,36 тыс. (рост на 40%).

Импорт в Азербайджан в 2018 году сигарет составил на сумму $152 млн 391,89 тыс., что на 4,7% меньше показателя 2017 года

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИГАРЕТЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]