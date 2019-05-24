Внутриполитические противники Пашиняна будут ждать серьезных промахов армянского премьера - эксперт

Освобождение экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи имеет для премьера Никола Пашиняна как отрицательные стороны, так и положительные, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Россия) Михаил Нейжмаков.

«Решение суда об освобождении из-под стражи Роберта Кочаряна имеет и позитивные стороны для Пашиняна. Еще в августе 2018 года я отмечал, что премьеру Армении выгодно превратить «дело Кочаряна» в «сериал с закрученным сюжетом». Ко всему прочему, «внутренний враг», оказавшийся на свободе, будет восприниматься сторонниками премьера как более актуальная угроза, а, значит, более значимый мотив для мобилизации вокруг Пашиняна», - отметил политолог.

Тем не менее, по его словам, «данный сюжет, конечно, несет и риски для главы правительства Армении».

«Освобождение экс-президента может восприниматься, как «пропущенный удар» для действующего премьера. На этом фоне Пашиняну и мог пригодиться призыв блокировать здания судов - данный шаг можно представить сторонникам, как переход в контрнаступление», - сказал он.

Нейжмаков считает, что Пашинян и члены его команды не в первый раз делают заявления, намекая, что обладают информацией о подготовке заговора против действующего премьера. «Так, сам премьер еще в ходе пресс-конференции в марте 2019 года заявил, что «знает, где находятся те три комнаты, в которых ведутся разговоры против него», - отметил эксперт.

По его словам, о возможном наличии проблемы недавно заявил и начальник полиции Армении Валерий Осипян, отметивший, что «не исключает заговор».

«История показывает, что публичные заявления властей о возможности переворота могут быть частью как оборонительной стратегии правительства (заявление, что планы противника известны, как последний шанс предотвратить их реализацию), так и наступательной (под предлогом борьбы с внутренним врагом перейти к жестким мерам в отношении оппонентов). Но не стоит забывать о политическом стиле Пашиняна. В случае реальной опасности для своей власти он, скорее всего, попытался бы провести максимально массовую акцию в свою поддержку, продемонстрировав, что по-прежнему контролирует «улицу». Призыв блокирования зданий судов, когда сторонники премьера заведомо были рассредоточены, явно такой цели не преследовал. А переходя в наступление против внутриполитических противников, Пашинян чаще действует методом не «кавалерийского наскока», а «правильной осады». Вспомним, как постепенно, но последовательно он добивался роспуска Национального Собрания предыдущего созыва», - сказал Нейжмаков.

На самом деле, по его словам, намеки представителей команды Пашиняна о выявлении заговоров против властей, «скорее всего, имеют иную мотивацию – это способ удержания сторонников и инструмент торга со старыми элитами».

«Выступая с такими заявлениями, представители правящей команды решают группу взаимосвязанных задач: стремятся удержать своих сторонников, напоминая про «внутреннего врага»; намекают, что различные проблемы в стране также могут быть связаны с саботажем со стороны старых элит; дают понять различным влиятельным фигурам в республике, что у власти есть аргумент для проведения жестких мер против них и тем самым пытаются усилить собственные позиции для торга», - отметил политолог.

Он исключил на данном этапе открытую конфронтацию между оппозицией и властями Армении.

«Несмотря на массирующиеся в прессе слухи о новых планах свержения действующего правительства Армении, вроде «заговора олигархов и генералов», в ближайшее время больше вероятности, что внутриполитические противники Пашиняна будут выжидать, когда он совершит действительно серьезный промах, стараясь пока убедить оппозицию и колеблющихся, что поддержка существующей власти тает», - добавил он.

Р.Бабаев