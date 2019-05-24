Белорусский премьер Румас вылетел в Москву на переговоры по нефти

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас вылетел в Москву для участия в переговорах с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе белорусского совета министров.

"Премьер-министр Сергей Румас сегодня проведет переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщилось, основной темой переговоров руководителей правительств Белоруссии и России является восстановление транзита российской нефти в Европу и определение механизма компенсации убытков Белоруссии из-за поставок в конце апреля некондиционной нефти из РФ.