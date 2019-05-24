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ТЭК 24.05.2019 11:32

Белорусский премьер Румас вылетел в Москву на переговоры по нефти

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас вылетел в Москву для участия в переговорах с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе белорусского совета министров.

"Премьер-министр Сергей Румас сегодня проведет переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщилось, основной темой переговоров руководителей правительств Белоруссии и России является восстановление транзита российской нефти в Европу и определение механизма компенсации убытков Белоруссии из-за поставок в конце апреля некондиционной нефти из РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]